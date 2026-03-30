Confirma Rocha Moya primer rescate en mina de Rosario

El Gobernador de Sinaloa confirmó el primer rescate de un trabajador minero en la mina Santa Fe en Rosario, tras queda atrapados.

Aún queda por rescatar a otros tres trabajadores que quedaron atrapados tras un derrame de una presa de jales en la zona.

En un post publicado en redes sociales, expuso que durante la madrugada de este lunes se logró rescatar al primero de los cuatro mineros atrapados al interior de la mina Santa Fe en el municipio de Rosario.

“Ello fue posible gracias al operativo de rescate compuesto por los 36 especialistas enviados por @defensamx1, efectivos de la @SEMAR_mx y @GN_MEXICO_, miembros de @CNPC_mx y Protección Civil @PC_Sinaloa del Estado de Sinaloa, así como por los propios mineros que guiaron las incesantes incursiones que los propios especialistas han estado haciendo al interior de la mina y la solidaridad de grupos de mineros voluntarios que se sumaron”, destacó. Dicho operativo, expuso, ha sido coordinado bajo la dirección, de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, @CNPC_Mx.

Rocha Moya manifestó que se continúa sin cesar la búsqueda de los tres mineros que siguen atrapados al interior de la mina.