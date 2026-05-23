Confirma Rocha Moya que atenderá citatorio de la FGR; ‘No tengo nada que temer’, asegura

El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República para comparecer ante la dependencia federal y aseguró que no tiene nada que temer ante las investigaciones en curso. A través de una publicación en redes sociales, Rocha Moya informó que el citatorio le fue entregado durante la mañana de este sábado y señaló que atenderá el requerimiento formulado por la autoridad federal.

“Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República”, escribió. El mandatario con licencia sostuvo que es “un hombre probo” y afirmó que su trayectoria personal respalda su actuar. “Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, expresó en el mensaje difundido en redes sociales.