Confirma Rocha Moya que las 20 personas liberadas en Culiacán están en buen estado de salud

“Hay 3 femeninas y 17 masculinos. 17 hombres, 3 mujeres. Están bien en buenas condiciones. Ya los tiene en resguardo la Fiscalía, porque es la que tiene que, en todo caso, entregarlos a los familiares que vengan a reclamarlos”, declaró Rocha Moya.

CULIACÁN._ Las 20 personas que fueron liberadas este domingo por elementos del Ejército Mexicano, en un inmueble ubicado en las inmediaciones del campo El Diez en Culiacán, se encuentran en buen estado de salud, confirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Las personas fueron localizadas por personal castrense durante un recorrido de vigilancia realizado al sur de Culiacán, donde se ubicó un inmueble en el que presuntamente permanecían privadas de la libertad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que no se han detallado las características del domicilio ni su ubicación exacta.

En el operativo, los militares aseguraron un arma larga tipo AR-15, un rifle de postas, ocho cargadores calibre 5.56 x 45 mm y 90 cartuchos del mismo calibre.

También decomisaron un inhibidor de señales de 12 antenas, dos chalecos tácticos con placas balísticas, 18 teléfonos celulares, 21 cigarros de presunta mariguana, dosis de hierba verde con características similares a la mariguana, 23 dólares estadounidenses, 12 ponchallantas y un vehículo Hyundai Tucson con reporte de robo.

Todos los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, mientras que las personas rescatadas fueron revisadas por personal especializado para constatar su estado de salud antes de ser trasladadas a la Fiscalía.

Hasta el momento, no se ha informado si hubo personas detenidas durante la intervención. Las autoridades continúan la integración de la carpeta de investigación para determinar las circunstancias en que se encontraban los 20 liberados y el posible uso del inmueble asegurado.