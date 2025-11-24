Confirma Rocha Moya que su Cuarto Informe será este viernes

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que su comparecencia ante el Congreso del Estado con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno se realizará el viernes 28 de noviembre a las 10:00 horas, y no el miércoles 26 como estaba previsto.

El Mandatario explicó que solicitó al Congreso el cambio de fecha por cuestiones de agenda.

“Yo tengo un asunto de agenda que me vino de momento cuando regresé de la Ciudad de México. No puedo estar el día miércoles 26”.

“Tengo un trabajo aquí en el Estado que me va a impedir poder estar atendiendo esto, y ¿cómo? Yo tengo hasta enero para acudir al Congreso, les pedí: ‘denme nada más tres días’ y el Congreso me han concedido, sí porque tengo un compromiso de Gobierno”, defendió.

Aclaró que el acto se llevará a cabo exactamente bajo el esquema que establece el artículo 40 de la Constitución, como una reunión de trabajo entre el titular del Ejecutivo y el Legislativo, sin protocolos ni invitados especiales.

“Es una reunión de trabajo, se va a tener una reunión de trabajo en la que estemos. Yo no voy a tener invitados especiales, no voy a mandar invitar a nadie de México, que venga aquí, no, es una reunión de trabajo en la cual vamos a estar ahí los funcionarios que conocen el contenido del Informe y los medios”.

Señaló que solo estarán presentes los funcionarios que conocen el contenido del informe y los medios de comunicación, para que puedan recoger opiniones y señalamientos.

El Mandatario reiteró que se trata de un ejercicio austero y estrictamente constitucional, centrado en atender las dudas del Legislativo y transparentar la información ante los medios.