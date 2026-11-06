Confirma Salud cuarto casos de gusano barrenador en humano en Sinaloa y analizan cuatro sospechosos

La Secretaria de Salud de Sinaloa confirmó un cuarto caso de gusano barrenador en humanos y mantiene otros cuatro pacientes bajo análisis para determinar si presentan la infestación

Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud estatal, informó que los cuatro pacientes sospechosos están a la espera de los resultados de laboratorio para establecer si se trata de nuevos contagios.

“Hay cuatro diagnosticados, hay cuatro más sospechosos. Estamos esperando el diagnóstico de esos cuatro sospechosos”, aclaró.

González Galindo precisó que, en el registro histórico de la dependencia, suman 13 personas que han sido analizadas por posible presencia de gusano barrenador.

Esta cifra, precisó, corresponde al acumulado de pacientes estudiados y no al número de casos confirmados.

Sobre la procedencia de los pacientes, mencionó que hay personas de la zona sur de Culiacán, Mazatlán y El Rosario, además de un paciente procedente de Durango y otros del norte del Estado.

El Secretario señaló que los casos se han presentado principalmente en adultos mayores y personas que permanecen postradas, quienes tienen heridas abiertas que no reciben los cuidados necesarios.

“Son pacientes adultos, muchos adultos mayores, gente que está postrada con heridas abiertas, que no están mal cuidadas”, explicó.

También indicó que han identificado pacientes con heridas infectadas o tumores expuestos en la piel, condiciones que facilitan que la mosca deposite sus larvas.

“Un tumor que no está cubierto y ahí llega la mosca”, ejemplificó.

Respecto a la evolución de los pacientes, González Galindo aseguró que no han registrado fallecimientos por esta causa.

Explicó que el tratamiento contempla retirar todas las larvas y administrar medicamentos para combatir la infestación.

“Lo importante es la curación y sacar todas las larvas (...) afortunadamente no hemos tenido decesos”, señaló.

Como parte de las acciones preventivas, informó que esta semana capacitaron a 300 trabajadores de la salud que realizan visitas casa por casa.

También buscan reforzar la coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería para ampliar las labores de prevención.