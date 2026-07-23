Confirma Salud Sinaloa dos muertes por golpe de calor este 2026

Sinaloa registra dos defunciones por golpe de calor, derivado de las altas temperaturas, en lo que va de 2026, informó el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.

Detalló que las víctimas fueron dos hombres, uno de 86 años originario de Guasave y otro de 52 años de Culiacán.

“En lo que va del año se han presentado dos defunciones por golpes de calor, un masculino de aproximadamente 86 años... de Guasave, de hecho... y otro masculino de aquí de la región de Culiacán de aproximadamente 52 años masculino, también, presentó una descompensación severa, lo cual condicionó el golpe de calor y al generar inestabilidad, pues cardíaca difícil, pues condicionó la defunción”, confirmó.

Señaló que, además de las dos defunciones, en la entidad se han confirmado 11 casos de golpe de calor y 42 casos de agotamiento por calor durante el presente año.

Explicó que el caso más reciente de golpe de calor ocurrió en Culiacán, mientras que otro se presentó en Choix.

González Galindo comentó que las personas más afectadas por los golpes de calor suelen ser adultos mayores de 40 años, especialmente quienes realizan trabajos pesados al aire libre o permanecen por largos periodos expuestos al sol.

También mencionó que entre los grupos vulnerables se encuentran personas que viven solas o en condiciones de abandono.

"No es lo común en niños y adolescentes. Todos son adultos por arriba de los 40, la mayoría", precisó.

En cuanto a la distribución de los casos, señaló que Ahome y Culiacán son los municipios con mayor incidencia de afectaciones relacionadas con las altas temperaturas, siendo Ahome el que concentra el mayor número de casos registrados hasta el momento.

“Donde más se dan los problemas por calor a Ahome, Culiacán, son los que más presentan casos normalmente”, agregó.