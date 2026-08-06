Confirma Senasica primer caso de un perro con gusano barrenador en Sinaloa; llaman a revisar mascotas y ganado

Entre los 23 casos activos de gusano barrenador registrados en Sinaloa ya fue confirmado un perro afectado por la plaga, informó Daniel Sosa Tapia, coordinador estatal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En ese sentido, pidió a productores pecuarios y dueños de mascotas inspeccionar constantemente a sus animales, principalmente si presentan heridas o si se trata de hembras gestantes o crías recién nacidas.

“Cualquier productor o cualquier persona que tenga una mascota estén revisando sus animales y más si están en estado de gestación o a punto de dar a luz. Una gran parte de los animales se presentan en animales recién nacidos”, comentó.

De acuerdo con el informe semanal de casos activos emitido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Senasica, en la entidad se mantienen 23 casos distribuidos en San Ignacio, Escuinapa, Rosario, Elota, Culiacán, Badiraguato, Concordia, Mazatlán y Mocorito.

Sosa Tapia explicó que la mayor parte de los casos corresponde a bovinos, aunque también se han detectado en otras especies.

“Principalmente son bovinos; hay también presencia en cerdos, equinos y perro”, indicó.

“En un perro también... si no mal recuerdo quedó en Escuinapa”, señaló.

El funcionario señaló que, después de los bovinos, los perros representan la segunda especie con más afectaciones por el gusano barrenador.

“Después de los bovinos, con un 60 por ciento, la segunda especie más afectada por esta plaga son los perros. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado”, expresó.

Explicó que cualquier persona puede detectar una posible infestación al revisar heridas con presencia de larvas, por lo que exhortó a reportarlas de inmediato.

Las notificaciones, explicó, pueden realizarse directamente ante Senasica, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, la Dirección de Sanidad del Gobierno del Estado, asociaciones ganaderas o médicos veterinarios, para que el Grupo Estatal de Emergencia atienda gratuitamente los casos.

Asimismo, aclaró que, aunque en Sinaloa no se han registrado personas afectadas, el gusano barrenador también puede presentarse en humanos, por lo que insistió en atender oportunamente cualquier caso sospechoso en animales para evitar la propagación de la plaga.