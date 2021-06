Confirma SEPyC que hay trabajadores contagiados de Covid-19

En las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa se registró el contagio de coronavirus en trabajadores de diversas áreas, confirmó la titular de la Subsecretaría de Educación Básica, Julieta Hernández Barraza.

El brote ya es atendido por las dependencias correspondientes, Protección Civil y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa ya visitaron el edificio estatal.

“Pues sí ha habido, sí ha habido algunos casos. No te pudiera decir cuántos porque... pero sí hubo, con el temor de todos, ¿verdad?, pero sí algunos compañeros de algunas áreas estuvieron... no se sabe si fue aquí o fue fuera, pero no pudiera decirte cuántos casos”, dijo Hernández Barraza.

“Estuvo la semana pasada Protección Civil, gente de la Coepriss atendiendo principalmente para cuidar los detalles que tenemos que tener en cada una de las áreas”.

La situación fue revelada por un medio de comunicación local que expuso la denuncia de un trabajador de la educación, quien sostiene que son dos decenas los empleados estatales que se contagiaron de coronavirus.

De acuerdo a la Subsecretaria de Educación Básica, las oficinas de la SEPyC no se han cerrado, pero se ha priorizado el cuidado de los trabajadores que pertenecen a los grupos de riesgo.

“Estamos trabajando todos, hay gente en todas las áreas, se está trabajando cuidando sobre todo a aquellos que son vulnerables, que sabemos que están trabajando a distancia y que no se pueden incorporar”, comentó.

“Pero así de decir que hay una psicosis y hay muchos contagios, pues no te pudiera decir”.