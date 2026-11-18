Los 13 menores que presentaron influenza en un Centro de Atención Infantil de Culiacán ya regresaron a las actividades presenciales, luego de cumplir con los días de recuperación.

Así lo informó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, quien señaló que los casos se presentaron la semana pasada y que, una vez recuperados, los menores pudieron regresar a las aulas.

“Ya están desde la semana pasada, ya ellos están retornando incluso porque como se atravesó el fin de semana largo, esto fue el miércoles de la semana pasada, en estos momentos ellos ya está retornando”, mencionó.

La SEPyC mantiene coordinación con la Secretaría de Salud, explicó, para atender este tipo de situaciones, especialmente ante la llegada de la temporada invernal, cuando aumentan los riesgos de enfermedades respiratorias.

Asimismo, indicó que entre las medidas de prevención se encuentran las jornadas de vacunación, por lo que hizo un llamado a madres y padres de familia a llevar a sus hijos a recibir las vacunas correspondientes.

“Es natural que en los menores de edad se presenten este tipo de situaciones, son inevitables, pero podemos prevenirlas en el aspecto en que se atienden las niñas y los niños con la vacunación, el sistema de salud está ya aperturando en todos los municipios y la vacunación de influenza, de Covid y de papiloma humano” expresó. .

Félix Niebla precisó que, hasta el momento, únicamente se ha registrado un brote en este Centro de Atención Infantil y que se mantienen las acciones de prevención y atención en coordinación con las autoridades de salud.