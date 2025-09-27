Confirma SSPE un Policía Estatal muerto y un agresor detenido en La Conquista

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la muerte de un elemento de la Policía Estatal Preventiva [PEP], así como la detención de un presunto agresor tras una balacera suscitada en el sector La Conquista, al noroeste de Culiacán.

Los hechos se registraron durante la mañana de este sábado 27 de septiembre, reportados cerca de las 10:30 horas, confirmándose que ocurrió cerca del bulevar Conquistadores, sobre la avenida La Nueva España.

De acuerdo con la versión institucional, los agentes de la PEP fueron atacados frente a un domicilio mientras hacían patrullajes en el sector mencionado, y al repeler la agresión se desató un enfrentamiento.