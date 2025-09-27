Confirma SSPE un Policía Estatal muerto y un agresor detenido en La Conquista

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la muerte de un elemento de la Policía Estatal Preventiva [PEP], así como la detención de un presunto agresor tras una balacera suscitada en el sector La Conquista, al noroeste de Culiacán.
Los hechos se registraron durante la mañana de este sábado 27 de septiembre, reportados cerca de las 10:30 horas, confirmándose que ocurrió cerca del bulevar Conquistadores, sobre la avenida La Nueva España.
De acuerdo con la versión institucional, los agentes de la PEP fueron atacados frente a un domicilio mientras hacían patrullajes en el sector mencionado, y al repeler la agresión se desató un enfrentamiento.
“Al lugar llegó el apoyo del Grupo Interinstitucional, pero lamentablemente, un policía estatal resultó herido y perdió la vida cuando recibía atención médica”, comunicó la SSPE.
En el sitio el elemento fue identificado como Jesús Wenceslao, de 34 años de edad, originario del municipio de Navolato.
Tras los hechos, también resultó herido de bala un presunto agresor de los elementos, quien fue arrestado por las autoridades.
Además de eso, a raíz de este evento se aseguró un domicilio que, según la Secretaría, era utilizada como casa de seguridad y en la que decomisaron armamento y tres vehículos.
“Se continúan las acciones de búsqueda del resto de los agresores en el área, por lo que se solicita denunciar cualquier actividad sospechosa al 911 o 089”, exhortó la corporación.