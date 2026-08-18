Confirma Yeraldine Bonilla festejo del Grito de Independencia en Culiacán

Luego de dos años sin celebración pública por motivos de seguridad, la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, confirmó que este 2026 sí se llevará a cabo el festejo por el Día de la Independencia en Culiacán.

A menos de un mes de la tradicional noche del 15 de septiembre, adelantó que ya se trabaja en la organización del evento e invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los preparativos.

“Hay que estar listos”, destacó.

Bonilla Valverde reiteró que habrá una celebración masiva, aunque señaló que será posteriormente cuando se dé a conocer la cartelera artística que acompañará los festejos.

“Les adelanto que si va a haber festejo del Día de Independencia”, reiteró.

La Gobernadora explicó que actualmente se mantienen conversaciones con posibles artistas invitados, pero todavía no existe una definición sobre quiénes participarán en la celebración de este año.

También indicó que está pendiente determinar si algunos de los artistas que habían sido contratados para presentaciones anteriores y que quedaron pendientes de participar serán considerados nuevamente para el festejo de 2026.

El último Grito de Independencia celebrado en Culiacán fue en 2023. Durante 2024 y 2025, las actividades masivas fueron canceladas ante el contexto de violencia que prevalecía en la ciudad.

Para este año, el Gobierno estatal prevé retomar la tradicional verbena y el festejo público en la explanada de Palacio de Gobierno, marcando el regreso de esta celebración después de dos años de suspensión.