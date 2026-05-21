Confirman cuarto golpe de calor en Sinaloa; joven fue hospitalizada en Los Mochis

La Secretaría de Salud de Sinaloa confirmó un nuevo caso de golpe de calor en la entidad, con lo que suman ya cuatro incidentes de este tipo y 11 casos de agotamiento térmico durante la presente temporada de altas temperaturas.

El Secretario Cuitláhuac González Galindo informó que el caso más reciente corresponde a una mujer de 21 años que sufrió una descompensación en el Municipio de Juan José Ríos.

Detalló que la joven fue trasladada a un hospital de Los Mochis para recibir atención médica, luego de presentar síntomas como pérdida de conciencia, agitación y afectaciones neurológicas.

Señaló que, de manera preliminar, se presume que la paciente podría encontrarse en situación de calle, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

“Afortunadamente no se han registrado fallecimientos, pero sí estamos observando un aumento en los casos relacionados con las temperaturas extremas”, indicó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, durante 2025 Sinaloa acumuló 100 casos de agotamiento por calor, 17 golpes de calor y tres muertes asociadas a las condiciones climáticas extremas.

Ante el incremento de las temperaturas, González Galindo exhortó a la población a evitar periodos prolongados bajo el sol, mantenerse hidratada y tomar precauciones, especialmente quienes realizan actividades al aire libre entre las 11:00 y las 15:00 horas.