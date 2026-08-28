Confirman dos casos de gusano barrenador en humanos en Sinaloa

La Secretaría de Salud confirmó dos casos de gusano barrenador en humanos en Sinaloa.

El Secretario Cuitláhuac González Galindo informó que los casos corresponden a dos hombres, uno de Rosario y otro de Sinaloa de Leyva, quienes se encuentran estables y reciben atención médica, además de los cuidados necesarios.

González Galindo explicó que previamente se tenían tres casos sospechosos en el Estado. Uno de ellos, correspondiente a una persona de Villa Unión, en Mazatlán, fue descartado, mientras que los otros dos fueron confirmados.

“Hasta hace unos momentos teníamos tres casos sospechosos de gusano barrenador en humanos en Sinaloa. Descartamos un caso que se presentó en Villa Unión y confirmamos dos casos en hombres. Un hombre de Rosario y otro hombre de Sinaloa de Leyva. Ambos se encuentran estables, recibiendo atención médica, con los cuidados necesarios”, aseguró.

El Secretario recomendó a la población mantener bien cuidadas las heridas en la piel, especialmente en adultos mayores y personas con diabetes.

Señaló que para que pueda presentarse una infestación por gusano barrenador debe existir una herida que se encuentre mal cuidada, por lo que pidió mantenerlas limpias, vigiladas y cubiertas.

El funcionario llamó a la población a no alarmarse, pero sí a tomar las medidas necesarias para evitar complicaciones con cualquier herida.

“El llamado es a no alarmarse, pero sí tener los cuidados necesarios con las heridas de los pacientes, sobre todo pacientes de la tercera edad”.