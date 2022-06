Confirman en Sinaloa quinta ola de la pandemia de Covid-19

Sinaloa está en la quinta ola de contagios de Covid-19, confirmó el Secretario de Salud estatal Cuitláhuac González Galindo. En la conferencia de prensa semanera informó que esta semana la entidad sumó mil 900 nuevos infectados y con ellos cumplen cinco semanas seguidas de aumento de casos.

“Sin embargo, tenemos que resaltar que nuestra ocupación hospitalaria es mínima, en la Secretaría de Salud tenemos tres casos hospitalizados son un niño, de hecho, ya nada más queda un niño en el Hospital Pediátrico, este niño tiene enfermedades pulmonares congénitas y el otro caso está en otro hospital y no está intubado”, explicó.

“En otros hospitales tenemos más o menos 16 personas pero igual no están graves, y eso también nos da tranquilidad”, añadió.

El Secretario de Salud estatal destacó que la vacunación ha favorecido a la sociedad, pero exhortó a que continúen implementando las medidas contra el Covid-19. Además subrayó el uso del cubrebocas en espacios cerrados.

“Nuestros porcentajes de ocupación en cama y de defunción nos permiten no tomar medidas más drásticas, sin embargo, no estamos cegados a no llevarlas a cabo, si fuesen necesarias las vamos a tomar”, comentó el funcionario.

Comentó que fortalecerán la prevención en los establecimientos, y clausurarán aquellos que no cumplan con las medidas sanitarias si fuera necesario.