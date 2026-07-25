Confirman festejos por el aniversario 495 de Culiacán; serán del 23 al 29 de septiembre con enfoque cultural

Culiacán sí celebrará este año el 495 aniversario de su fundación, confirmó la directora de Turismo Municipal, Adalay Montoya Castro.

La funcionaria municipal informó que el Ayuntamiento de Culiacán organizará el festejo que llevarán a cabo del 23 al 29 de septiembre y que estarán enfocados principalmente en actividades culturales.

“Sí, ya está confirmado. Va a ser del 23 al 29 de septiembre y estamos trabajando en las actividades, prácticamente ya tenemos toda la planeación, ya nada más, obviamente, pulir algunos detalles, pero ya se tienen las actividades culturales”, confirmó.

Explicó que la organización del evento está a cargo del Instituto Municipal de Cultura aunque distintas dependencias del Ayuntamiento participan en la coordinación para fortalecer el programa.

“El tema lo está organizado Cultura, pero siempre tenemos reuniones con todo el equipo de los involucrados porque aunque sea un tema cultural todos aportamos algo para que esté nutrido el evento”.

Montoya Castro indicó que la intención es mantener un formato distinto al de años anteriores, privilegiando la conmemoración histórica y las actividades culturales dirigidas a las familias.

"No se quiere hacer tanto como fiesta, como otros años, simplemente que sea la conmemoración y... que sea un evento muy cultural", expresó.

En 2025, el aniversario 494 de Culiacán fue conmemorado con una misa en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, encabezada por autoridades municipales.

Durante esa ceremonia, el ahora Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil reconoció que la ciudad atravesaba "tiempos difíciles" por la crisis de violencia.

Ese año, los festejos regresaron luego de que en 2024 fueran suspendidos debido a la ola de violencia derivada de la pugna entre grupos delictivos en Culiacán.

En ese momento, el Ayuntamiento informó que los recursos destinados a la celebración serían redirigidos para apoyar a comerciantes, locatarios y emprendedores afectados por la crisis de seguridad.