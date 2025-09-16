Confirman realización de la Feria Ganadera de Culiacán 2025

La Feria Ganadera de Culiacán sí se llevará a cabo este año, confirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien señaló que los preparativos ya están en marcha a diferencia del Palenque, que fue cancelado.

El Mandatario explicó que los organizadores del evento deben notificar con anticipación para poder coordinar las actividades, principalmente las exhibiciones de ganado. Añadió que también se contempla la llegada de artistas al Teatro del Pueblo, dentro del recinto ferial.

“La Feria Ganadera está programada, ahí ellos tienen que avisar con tiempo porque tienen que preparar actos que traen a exhibir, y luego ahí se va a tratar de que vengan algunos artistas del gusto de la gente”, expuso.

Rocha Moya reiteró que la Feria Ganadera de 2025 sigue confirmada, a pesar de la suspensión del Palenque de Culiacán.

Los organizadores de este último anunciaron que no habrá funciones este año y que se realizarán reembolsos de la edición 2024, la cual también fue cancelada tras el inicio de una crisis de inseguridad en Sinaloa en septiembre de ese año.

Hace un año, ni el Palenque ni la Feria Ganadera pudieron realizarse, por lo que en esta ocasión se reanudará la tradicional exposición ganadera con espectáculos en el Teatro del Pueblo.