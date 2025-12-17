Confirman salida de casi 900 mil alumnos y medidas de seguridad reforzadas para vacaciones decembrinas

El próximo viernes 19 de diciembre, casi 900 alumnos de todos los niveles, saldrán de vacaciones por el receso escolar a propósito de las fiestas de Navidad y Fin de año, anunció la secretaria de Educación Pública y Cultura estatal, Gloria Himelda Félix Niebla.

La funcionaria explicó que el monto corresponde a 586 mil de alumnos de educación básica más 141 del nivel medio superior y otros 170 mil de nivel superior que gozarán de este periodo vacacional.

“Las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes, todos los niveles educativos de nivel básico son 586 mil alumnas y alumnas”, señaló Félix Niebla.

Este miércoles, la funcionaria explicó que, de cara al receso, la dependencia ha lanzado el operativo “La escuela es de todas y de todos”, asimismo, se estableció una mesa de seguridad para el cuidado de los planteles y para garantizar que las instalaciones se encuentren en buenas condiciones al retorno a clases.

Destacó que la indicación a la estructura educativa es permanecer atentos por el tema de inseguridad, pues la Sepyc ponderó la integridad y seguridad de los niños y maestros, pese a los cierres puntuales, la presencia general en el estado se mantuvo en 84 por ciento.

“Siempre ponderamos la integridad y la seguridad de las niñas y los niños y de nuestros maestros. El porcentaje de presencialidad el día de hoy es un 84 por ciento de presencialidad”, compartió.

El mensaje principal a la comunidad educativa es a disfrutar en familia este receso escolar y el calendario de retorno para el próximo año, los maestros y el personal administrativo regresarán el día 7 de enero y los alumnos regresarán el día 12 de enero.

Suspenden clases en Escuinapa por brotes de violencia

En relación con incidentes, la Secretaría informó que se dio seguimiento puntual a situaciones de violencia presentadas en Escuinapa durante la madrugada del 17 de diciembre, se coordinaron acciones con el Jefe de Servicios Regionales para garantizar que en la cabecera municipal no asistieran a clases presenciales durante el día y esta medida se tomó específicamente para evitar cualquier circunstancia adversa.