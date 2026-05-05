Confirman una fallecida y una mujer herida tras hechos de casino en Tres Ríos, en Culiacán; se encuentra estable

El Secretario de Salud de Sinaloa Cuitláhuac González Galindo informó sobre el estado de salud de las dos personas que resultaron heridas durante los hechos registrados ayer en casinos de la zona de Tres Ríos dejando una persona fallecida y una mujer que permanece bajo vigilancia médica.

Compartió que una de las personas heridas fue trasladada al Hospital General de Culiacán, donde recibió atención médica de emergencia.

Debido a la gravedad de sus lesiones, falleció poco después de su llegada al no poder revertir su condición.

Respecto a la segunda persona afectada, detalló que se trata de una mujer que está siendo atendida en otro hospital público de la ciudad. Su estado de salud se reporta como estable hasta el momento.

La paciente presenta quemaduras de primer y segundo grado localizadas en el rostro, el cuello y la parte superior del tórax.

Aunque la profundidad de las quemaduras se clasifica en esos niveles, las autoridades médicas señalaron que el caso presenta un alto grado de complejidad debido a las zonas afectadas que es cara y cuello, lo que exige una vigilancia permanente.

Por el momento, el manejo médico se centra en la supervisión constante para evitar que las heridas se infecten.

El Secretario de Salud mencionó que, conforme evolucione su Estado, el servicio de cirugía plástica evaluará si la paciente requerirá intervenciones adicionales en el futuro.

Hasta ahora, la prioridad es mantener su estabilidad para lograr una pronta recuperación.