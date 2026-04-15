Confirman visita de García Harfuch a Culiacán; encabezará reunión de seguridad

La presencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en Culiacán fue confirmada por fuentes consultadas por Noroeste, como parte de las acciones federales para reforzar la estrategia en la entidad.

De acuerdo con la información obtenida, el funcionario federal arribará este jueves 16 de abril para sostener un encuentro con autoridades estatales y mandos de distintas corporaciones de seguridad.

La reunión tendría como sede instalaciones militares en la ciudad, sin embargo todavía no se confirma si será en la Novena Zona Militar o en la Base Aérea Militar, donde se revisarán las condiciones actuales en materia de seguridad.

Entre los temas a tratar se contempla el análisis de hechos recientes registrados en varios municipios, así como la evaluación de operativos en curso.

La visita de García Harfuch ocurre en un contexto de coordinación entre los distintos niveles de Gobierno, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y operativas en la región.

También ocurre a un mes de que en Sinaloa fue relevado el Secretario de Seguridad de Sinaloa, con la salida de Oscar Rentería Schazarino y la llegada de Sinuhé Téllez López.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, dé a conocer detalles adicionales sobre la agenda del funcionario y los acuerdos que deriven de este encuentro.

De momento no se ha confirmado la presencia del Gobernador Rubén Rocha Moya a la reunión, considerando que desde el martes se discute en la Ciudad de México temas relativos al campo sinaloense con la presencia de agricultores, funcionarios federales y estatales.