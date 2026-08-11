$!Conforman comité para prevenir suicidios en Sinaloa

La Secretaría de Salud de Sinaloa conformó este martes un equipo técnico interinstitucional para fortalecer las acciones de prevención y atención del suicidio, con el objetivo de establecer un protocolo homologado que permita actuar de manera coordinada ante casos de riesgo en el Estado.
La instalación fue encabezada por el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, quien tomó protesta a los integrantes del equipo, convocados por la dependencia estatal.
La Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones explicó que el grupo trabajará en mesas donde se dará seguimiento a la problemática y se diseñará un protocolo estatal de atención.
La intención es establecer una ruta de actuación que contemple desde los pensamientos suicidas hasta los intentos de suicidio y los casos considerados de alto riesgo, con participación de distintas instituciones.
El equipo quedó integrado por representantes de la Secretaría de Salud, Secretaría de las Mujeres, IMSS-Bienestar, Servicio Nacional de Salud Pública, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Educación Pública y Cultura, DIF Sinaloa, Hospital Psiquiátrico de Sinaloa y áreas de atención de urgencias médicas.
Durante su intervención, González Galindo señaló que Sinaloa no se encuentra entre las entidades con las tasas más altas de suicidio del país, pero advirtió que se trata de un problema que requiere atención permanente.
Informó que el estado pasó de registrar alrededor de 105 suicidios a cifras cercanas a 150 en años anteriores, mientras que en 2025 se contabilizaron aproximadamente 102 casos.
También señaló que entre 80 y 100 casos de personas con alto riesgo han requerido activar el denominado “Código 100”, mediante el cual se busca brindar atención y seguimiento especializado para evitar que el riesgo se concrete.
González Galindo destacó que la atención puede comenzar mediante una llamada telefónica o al 911, para posteriormente canalizar a la persona a los servicios correspondientes, dependiendo de su edad y condición.
Advirtió además que una parte importante de las conductas suicidas comienza durante la infancia o adolescencia, por lo que consideró necesario reforzar la detección y atención de problemas de salud mental desde edades tempranas.
Llamó a las instituciones que integran el equipo a trabajar de manera coordinada y colocar la protección de la vida como prioridad, por encima de diferencias entre dependencias.