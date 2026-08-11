$!Conforman comité para prevenir suicidios en Sinaloa

La Secretaría de Salud de Sinaloa conformó este martes un equipo técnico interinstitucional para fortalecer las acciones de prevención y atención del suicidio, con el objetivo de establecer un protocolo homologado que permita actuar de manera coordinada ante casos de riesgo en el Estado.

La instalación fue encabezada por el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, quien tomó protesta a los integrantes del equipo, convocados por la dependencia estatal.

La Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones explicó que el grupo trabajará en mesas donde se dará seguimiento a la problemática y se diseñará un protocolo estatal de atención.

La intención es establecer una ruta de actuación que contemple desde los pensamientos suicidas hasta los intentos de suicidio y los casos considerados de alto riesgo, con participación de distintas instituciones.

El equipo quedó integrado por representantes de la Secretaría de Salud, Secretaría de las Mujeres, IMSS-Bienestar, Servicio Nacional de Salud Pública, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Educación Pública y Cultura, DIF Sinaloa, Hospital Psiquiátrico de Sinaloa y áreas de atención de urgencias médicas.