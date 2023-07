La reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado nuevamente confrontó mediáticamente a diputados de Morena y del Partido Sinaloense.

Por el PAS, el Diputado Gene René Bojórquez Ruiz señaló que no quedará aprobada la iniciativa con modificaciones a la Ley Orgánica del Legislativo, esto a unos días de que termine el periodo ordinario de sesiones.

Enfatizó que es porque hasta este martes, el Congreso no tenía un bosquejo de iniciativa.

“Vuelve a quedar mal, vuelve a mentir el presidente de la Junta de Coordinación Política, no se va a tener la Ley Orgánica, no van a poder hacer estas modificaciones en este momento, pero ya sabe cómo se las gasta, no descarten una extraordinaria para sacarla en ‘fast track’”, acusó Bojórquez Ruiz.

“Ahorita ¿por qué no la pudieron sacar en ‘fast track’? Porque se hicieron bolas, pero no descarten que vayamos a tener una extraordinaria en donde pues, ahora sí como se le denomina, ‘La Ley Tata’ va a salir adelante”.

Minutos después, el diputado morenista, Feliciano Castro Meléndrez, afirmó que sí será votada la reforma a la Ley Orgánica del Congreso en este periodo ordinario de sesiones.

“Estamos corriendo todo el proceso, lo tenemos debidamente programado, entonces la Ley Orgánica del Congreso del Estado sale en este periodo, son alrededor de 58-60 iniciativas y hoy justamente le damos lectura a las dos últimas”, dijo el coordinador de la Junta de Coordinación Política.

Detalló que la Comisión de Protocolo emitirá el dictamen para que sea considerado en el pleno.

“No hay ‘fast track’, al contrario, ha sido muy pausado el proceso”, refutó.

“Si algo hemos hecho, tenemos meses tratando esto, es acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el programa legislativo”.