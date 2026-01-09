Confrontación entre diputados en el Congreso de Sinaloa por situación en Venezuela

La primera sesión ordinaria del año en el Congreso del Estado de Sinaloa se convirtió en un escenario de discusión con lo que inició como un debate sobre la situación política en Venezuela, tras la irrupción militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, derivó en acusaciones personales y reclamos por supuestos sobornos entre las bancadas de Morena y la oposición.

El inicio del conflicto fue el posicionamiento de la Diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, quien desde la tribuna criticó la postura de Morena frente al régimen venezolano.

“Por eso hoy está Morena, pero Morena lo que quiere es cortar esa escalera democrática por la que llegó y apoderarse como Maduro, como ese régimen criminal, porque es un delincuente”, manifestó.

“Estoy diciendo que había problemas de violencia, claro que sí, y para eso llegaron para eso dijeron que iban a acabar con la corrupción, con la violencia, con el saqueo”, señaló.

Gárate Valenzuela calificó al Gobierno de Maduro como un régimen criminal y acusó a Morena de pretender cortar la escalera democrática para apoderarse del poder en México de manera similar.

Durante su intervención el jueves 8 de enero, la Legisladora del PRI reconoció errores del pasado, pidiendo perdón al pueblo de Sinaloa por las omisiones que permitieron transiciones políticas previas, pero enfatizó que la actual administración está replicando prácticas de violencia y saqueo a una millonésima potencia.

A este reclamo se sumó el Diputado del PAN, Jorge Antonio González Flores, respaldando las críticas hacia la defensa de lo que consideraron una dictadura sometida.

El debate incrementó cuando el Diputado de Morena, Serapio Vargas Ramírez, arremetió contra la oposición.

“El niño del dolor, del odio, de la aspiración. Esa es nuestra pobre oposición, una oposición que le damos una feria y vota en favor, que no tiene dignidad, que tiene precio. que no tiene ideas y que con sus acciones dicen una cosa y con su palabra dicen otra”, compartió Vargas Ramírez.

Vargas Ramírez lanzó una acusación directa acalorando los ánimos en el pleno y afirmó que los legisladores de oposición no tienen dignidad y que votan a favor de iniciativas cuando les dan una feria, refiriéndose a dinero.

Ante tal señalamiento, las diputadas Roxana Rubio Valdez del PAN y Gárate Valenzuela exigieron al morenista presentar pruebas de sus dichos o retractarse públicamente en tribuna.

Rubio Valdez advirtió que estas acusaciones son repetitivas y que, de no comprobarse el recurso recibido, la situación tendría consecuencias legales o legislativas.

Lejos de ofrecer una disculpa, Vargas Ramírez regresó al estrado para lo que llamó una moción de ilustración, en un tono que fue percibido como una burla e incongruencia por los presentes, el Diputado se limitó a leer la definición técnica de la palabra feria, escribiéndola simplemente como un evento popular con juegos mecánicos.

Hacia el final de la sesión, los diputados de Morena, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez y Juana Minerva Vázquez González, intentaron cerrar la discusión haciendo un llamado a la congruencia.

Defendieron la postura de su partido centrada en el respeto a la soberanía y autonomía de las naciones, rechazando la intromisión extranjera en el caso de Estados Unidos contra Venezuela.

Este primer encuentro del 2026 deja clara la profunda división en la Legislatura local, donde los temas internacionales sirven de espejo para las fricciones domésticas y las acusaciones de corrupción siguen siendo la moneda de cambio en el debate público.