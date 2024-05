CULIACÁN._ Las deficiencias en los servicios públicos o las desigualdades socioeconómicas fueron los principales temas tratados por los candidatos a la Diputación local por el Distrito 12, con cabecera en Culiacán, que abarca el sector noroeste de la capital.

El encuentro organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa reunió a las seis candidaturas registradas.

Yadira Marcos de Morena; Gladys Obeso por PRI-PAN-PRD-PAS; María Angulo del PES; Paloma Covarrubias de MC; Rebeca Uriarte como abanderada del Partido Verde; y Rodolfo Audelo desde el PT destacaron especialmente las visiones de sus bandos, así como sus semblanzas.

Rebeca Uriarte, abanderada por el Verde Ecologista de México, lanzó compromisos enfocados en la atención psicológica, así como en beneficio de personas con espectro autista y en favor de los animales.

“Gestionaré y vigilaré el cumplimiento de temas como salud pública, fortalecer la atención a enfermedades mentales y emocionales, actualizar la Ley Estatal de la Condición del Espectro Autista, esterilizaciones masivas de calidad y calidez para los animales. Me comprometo a impulsar un presupuesto eficiente y eficaz para programas de atención a la salud mental y emocional”, enlistó la candidata.

El candidato por el PT, Rodolfo Audelo, cuestionó que dependencias federales, así como empresas privadas, utilizan el suelo sin pagar impuesto predial, y aseguró que fomentará que esto cambie para sanear un poco las finanzas de los municipios.

“Exigirle el uso de suelo de la vía pública a la Comisión Federal de Electricidad, Megacable y Telmex, los cuales utilizan como si fueran dueños del municipio sin pagar ni un chicle al municipio de Culiacán ni a ningún municipio. El pago de impuestos a las instalaciones federales”, expuso el petista.

Por su parte, Gladys Obeso prometió trabajar para motivar a que los jóvenes sinaloenses se impliquen más, y de manera más activa, en los procesos políticas, culturales o deportivos.

“Es fundamental la creación de programas estudiantiles que fomenten la participación activa de los jóvenes en actividades políticas, sociales, culturales y deportivas a través de ejercicios como debates, simulacros, e incentivar la participación al voluntariado social”, dijo.

María Angulo, del PES, señaló la importancia de atender necesidades de los jóvenes como el acondicionamiento de espacios públicos recreativos. Además, mencionó que en ocasiones las autoridades de seguridad les complican u hostigan al momento de transitar.

“Yo creo que se pierde un poquito el enfoque y en lugar de cubrir necesidades como precisamente eso, el acondicionamiento de espacios públicos para que esos jóvenes se distraigan y se alejen un poquito de vicios y de cosas que los perjudican, pues ahí andan amenazándolos con llevárselos a barandilla”, comentó.

Paloma Covarrubias, de Movimiento Ciudadano, enfatizó su discurso a la atención para jóvenes mediante actividades con las cuales puedan sentirse identificados.

“Yo pienso que los jóvenes no tienen un sentido de pertenencia porque no tienen una orientación, no hay motivación en ellos en muchos aspectos. ¿Qué pasa con esos jóvenes abandonados? ¿Qué pasa? Pues se van a lugares en donde pueden sufrir algún tipo de violencia o ellos ser violentadores”, explicó.

La morenista Yadira Marcos optó por presumir durante el debate sobre su trayectoria como Diputada federal, así como respaldarse en el proyecto de nación que plantea su partido bajo la insignia de la Cuarta Transformación. Dentro de sus propuestas, solo expresó el respaldo a un proyecto del candidato por Morena a la Alcaldía de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Impulsaré un presupuesto responsable y justo que permita seguir pavimentando calles, que se sigan mejorando las unidades deportivas, los parques públicos, y respaldaré la construcción de la primera unidad de Bienestar Animal”, puntualizó.