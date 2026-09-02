Congreso analiza llamar a suplente de Sergio Torres; consultará primero con su familia

El Congreso de Sinaloa analiza la posibilidad de llamar a un Diputado suplente para ocupar el lugar de Sergio Torres Félix, quien permanece en recuperación tras el atentado que sufrió el pasado 28 de enero.

El Presidente de la Mesa Directiva, Juan Diego Aranzubia Iturrios, confirmó que antes de tomar una decisión se busca dialogar con la familia del Legislador y conocer su postura sobre la posible incorporación de un suplente.

Explicó que uno de los puntos que se están considerando es la situación económica del Diputado, ya que los Legisladores que se encuentran con licencia dejan de recibir su salario.

Aranzubia Iturrios señaló que, en caso de que se instale a un suplente, Sergio Torres dejaría de recibir la remuneración correspondiente a su cargo, por lo que este aspecto también está siendo analizado antes de tomar una determinación.

“Lo estamos considerando. No tengo idea de cuándo podría darse, pero sí estamos gestionando para que sea lo más pronto posible. Lo consultamos con la familia porque la familia tiene cosas aquí del Congreso y, para no dejarlos desamparados, lo estamos revisando aquí en el Congreso” expresó.

El Presidente de la Mesa Directiva indicó que la propuesta aún se encuentra en revisión y que se están considerando distintos escenarios para definir qué es lo más conveniente, tomando en cuenta tanto la situación de salud del Legislador como las necesidades del Congreso.

Sergio Torres Félix continúa en recuperación tras el atentado ocurrido el pasado 28 de enero, en el que también resultó herida la Diputada Elizabeth Montoya, quien regresó al Congreso en abril después de perder un ojo a consecuencia del ataque.

Hasta el momento, el estado de salud de Torres Félix se mantiene bajo reserva. Únicamente se ha informado que permanece en proceso de recuperación, sin que se hayan dado a conocer mayores detalles sobre su evolución.