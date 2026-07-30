Congreso aprueba cambios a la Ley de Planeación para impulsar un buen desarrollo con visión a 20 años

El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Planeación que reúne diversas iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios, ciudadanos y el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

El objetivo es establecer una estrategia de desarrollo con visión de hasta 20 años, más allá de los periodos de Gobierno.

Entre los principales cambios, la reforma busca que las comunidades indígenas participen en la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes y programas de desarrollo, para que sus necesidades y propuestas sean tomadas en cuenta.

También establece que el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales deberán contemplar una visión de largo plazo, con la intención de impulsar un crecimiento económico sostenido y generar proyectos que permanezcan en beneficio de la población.

Además, la ley incorpora el concepto de perspectiva familiar, con el propósito de reconocer a la familia como un elemento de interés público que debe ser fortalecido mediante las políticas y acciones del Gobierno.

La reforma también busca que la planeación del desarrollo sea más incluyente, transparente y eficiente, permitiendo una mayor participación de la sociedad y una mejor asignación de los recursos públicos para atender las necesidades de las y los sinaloenses.

Se establece que el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales deberán incluir los principios de igualdad entre mujeres y hombres, la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos, con el objetivo de promover un desarrollo más equitativo, incluyente y sostenible en el estado.

Durante el posicionamiento, la Diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, presidenta de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Bienestar Social, destacó que elaborar un plan con visión a 20 años forma parte de las responsabilidades de las autoridades para garantizar un mejor futuro para la ciudadanía.

Asimismo, señaló que la participación de la población en este proceso representa un avance importante para fortalecer el desarrollo y la toma de decisiones.

“Uno de los ejes que defendimos con mayor firmeza en la comisión, es el fortalecimiento de la participación ciudadana en esta reforma, la planeación, el conocimiento y la evaluación se consolidan como un ejercicio verdaderamente democrático”, expresó.

Posteriormente, el dictamen fue respaldado por los distintos grupos parlamentarios y aprobado por unanimidad por el Pleno del Congreso del Estado.