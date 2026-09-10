Congreso aprueba castigar con hasta 20 años de cárcel el reclutamiento de menores

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para involucrarlos en actividades delictivas ya será considerado un delito en Sinaloa, luego de que el Congreso del Estado aprobara por unanimidad reformas al Código Penal y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con estas modificaciones, quienes recluten, enlisten, integren o incorporen a menores de 18 años para realizar actividades delictivas podrán recibir de 10 a 20 años de prisión y multas de 800 a mil 600 días, además de las sanciones que correspondan por otros delitos que hayan cometido.

Las penas podrán aumentar hasta en una mitad cuando el responsable sea un familiar de la víctima, tenga bajo su custodia, guarda o educación al menor, utilice violencia física o psicológica, abuse de su poder o se aproveche de una situación de vulnerabilidad.

También habrá un aumento de la pena cuando el responsable sea servidor público o cuando la víctima se encuentre en condiciones como abandono, orfandad, migración, desplazamiento forzado, situación de calle o discapacidad.

Además del castigo penal, las reformas establecen que las autoridades estatales y municipales deberán contar con protocolos especializados para detectar, atender y apoyar a menores víctimas de reclutamiento, incluyendo atención psicológica, reinserción social y justicia restaurativa.

La reforma también contempla acciones de prevención, rescate, rehabilitación, reintegración y reparación del daño para niñas, niños y adolescentes afectados.

Los cambios aprobados derivan de cuatro iniciativas presentadas por separado por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PRI, así como por la Diputada morenista Arely Berenice Ruiz López.