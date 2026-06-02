Congreso aprueba eliminar cobros a víctimas de robo de vehículos en Sinaloa

Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado aprobó un dictamen para exentar del pago de derechos, contribuciones, servicios e infracciones a las personas que recuperen sus vehículos después de haber sido víctimas de robo en Sinaloa.

El dictamen fue elaborado por la Comisión de Justicia a partir de diversas iniciativas tanto ciudadanas como de los grupos parlamentarios.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, señaló que esta medida representará un apoyo importante para la economía de las personas afectadas por este delito.

Destacó que la ciudadanía no debería asumir los costos derivados de la recuperación de unidades robadas.

Actualmente, las víctimas de robo de vehículo deben cubrir pagos que oscilan entre los 5 mil y 7 mil pesos por conceptos como estancia en pensiones o corralones y servicios de grúa para el traslado de las unidades recuperadas.

La Diputada comentó que con la aprobación de este dictamen, dichos gastos serán tomados mediante convenios entre la Fiscalía y los Ayuntamientos.

“Antes, Fiscalía, cuando tenía conocimiento de un caso de robo de vehículos y era recuperado, muchas veces los servicios para las víctimas de robo eran particulares”, expresó.

Sobre este tema, Guerra Ochoa explicó que se llevaron a cabo reuniones con distintas autoridades para concretar estos acuerdos, incluyendo a la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, señaló que se busca que las propias grúas de Tránsito de Ayuntamientos colaboren en el traslado de los vehículos recuperados.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2023 se registraron en Sinaloa 3 mil 598 carpetas de investigación por robo de vehículo, lo que representa una tasa de 104 casos por cada 100 mil habitantes.

En ese año, Sinaloa ocupó el lugar 22 a nivel nacional en incidencia de este delito.

Sin embargo, tras más de un año de la ola de violencia que afecta a la entidad, el robo de vehículos se ha incrementado de manera significativa, registrando un aumento del 170 por ciento durante el último año.