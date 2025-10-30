Congreso aprueba en ‘fast track’ cambios al Plan Sinaloa; quitan 9 obras y amplían malecón en Culiacán

El Congreso del Estado aprobó vía “fast track” la propuesta del Gobierno para modificar el Plan Sinaloa, consistente en un paquete de obras públicas financiadas con un crédito de 2 mil 300 millones de pesos.

Solo dos días después de darle primera lectura, el Legislativo tramitó y este 30 de octubre avaló con 37 votos a favor la propuesta de modificaciones, para cancelar 9 de 36 obras anunciadas en este esquema.

Trabajos como el Centro de Convenciones de Culiacán o el relleno sanitario de Mazatlán fueron postergados, y el dinero presupuestado para ello se redirigirá a extender el proyecto de malecón margen izquierdo del Río Culiacán; una secundaria en Alturas del Sur, también en Culiacán; y trabajos de pavimentación en diferentes municipios.

Para el Centro de Convenciones en la capital, se proyectó una inversión de 300 millones de pesos, mientras que el relleno sanitario en el puerto representaría un desembolso de 100 millones.

Asimismo, también bajaron de este plan de obras el colector pluvial Leyva y Pedro Anaya en Ahorne; remodelación de la plazuela 27 de Septiembre en Ahorne; trabajos de alumbrado público en Ahome; pavimentación del camino Ejido Bachoco Número 2-Carrizo Grande en Juan José Ríos; rehabilitación del camino Aguacaliente de Cebada-Quitaboca en Sinaloa municipio; pavimentación del camino La Amapa-Higueras de Álvarez Borboa en Badiraguato; y la pavimentación del camino Culiacán-Sanalona-Llama (etapa 7) en Cosalá.

El presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso, Ambrocio Chávez Chávez, destacó que todas las facciones apoyaron y concordaron en aprobar la iniciativa del Gobernador para sacar adelante el plan de obras.

“Votar este dictamen supone continuar con el plan de obras para el Estado de Sinaloa, que mucho ocupa, y sobre todo el aval al Gobernador Rubén Rocha Moya en su política de apoyar y seguir apoyando a los municipios, sin distingo de partidos políticos y a obras importantes, de contenido social importante”, expresó.

“Reconocer y agradecer que pongan por delante los intereses del Estado de Sinaloa los compañeros del Partido Acción Nacional, y que las compañeras y compañeros del PRI también no solamente en esta ocasión, sino en los temas de presupuestos y de los temas más fundamentales del Estado, han respaldado por el bien de Sinaloa”, resaltó Chávez Chávez.

La iniciativa aprobada por el Legislativo supuso que el Gobierno del Estado podrá darle otro uso a 673 millones 61 mil 68 pesos, respecto a lo que estaba contemplado inicialmente en el crédito de 2 mil 300 millones de pesos tramitado en enero del 2025.

Según la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Parlamento, María Teresa Guerra Ochoa, la modificación al programa de obras no representa que las nueve obras mencionadas se cancelen, pues aseguró que estas podrían llevarse a cabo en otros años, o incluso a través de otros recursos como participaciones federales o recursos propios.