Congreso aprueba licencia de paternidad de 10 días con goce de sueldo

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó una reforma que establece una licencia de paternidad de 10 días con goce de sueldo para trabajadores hombres por el nacimiento de sus hijas o hijos, así como en casos donde concluyan un proceso de adopción.

El dictamen señala que este periodo permitirá a los padres contar con tiempo para adaptarse a la llegada del nuevo integrante de la familia y participar en las primeras etapas de cuidado y crianza.

Asimismo, la reforma contempla que las mujeres trabajadoras que concluyan un proceso de adopción tendrán derecho a un periodo de descanso de hasta seis semanas con goce de sueldo, a partir del momento en que la niña o el niño sea integrado a su familia.

Durante la discusión del dictamen, Diputadas y Diputados destacaron que estas modificaciones representan un avance para mejorar las condiciones laborales y promover una mayor corresponsabilidad en la crianza.

Al subir al pleno, la Diputada Monserrat López López señaló que históricamente las labores de cuidado han recaído principalmente en las mujeres; sin embargo, destacó la importancia de reconocer también el papel de los padres en el proceso de adaptación ante la llegada de un nuevo integrante a la familia.

“Estás modificaciones no significan ningún privilegio, representan el reconocimiento a los derechos y una medida de justicia social“, expresó.

Tras la votación, el dictamen fue aprobado por unanimidad con el respaldo de todas los Legisladores presentes.