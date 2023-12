En el proceso de sufragio hubo mayoría de 34 votos a favor, cinco en contra y un Diputado que no votó. Las oposiciones provinieron de las diputadas del Partido Sinaloense y el legislador del Partido Revolucionario Institucional.

Posteriormente, recriminó la ausencia de un apartado destinado a la sanción que supera los mil millones de pesos que impuso la Secretaría de Administración Tributaria federal al Gobierno del Estado por faltas en un convenio de colaboración.

“Hay que reintegrarle ese dinero al SAT, hay que reintegrarle ese dinero a los mexicanos, porque es un fondo que no debieron de haber tomado, es un fondo que hay que regresar, no es nuestro, y no se encuentra en el presupuesto de egresos. Aquí debe de venir”, advirtió el priista.



DESGLOSE DE PRESUPUESTO

El recurso aprobado para ejercer el próximo año estiman gastos de 25.8 mil millones de pesos por el Poder Ejecutivo de Sinaloa; 40.5 mil millones de entidades paraestatales y organismos autónomos y descentralizados; 1.7 mil millones por órganos autónomos; el Poder Judicial tendrá 865.7 millones de pesos; mientras que el Legislativo 564.7 millones de pesos en 2024.

Por otro lado, 32 mil 506 millones de pesos señalados como recurso etiquetado, es decir, que poseen un fin ya destinado para su uso; en tanto que 37 mil millones de pesos no están etiquetados, por lo que el Estado podrá usarlo conforme a su criterio.