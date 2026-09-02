Congreso aprueba presupuesto de $639 millones para Poder Legislativo en 2027

El Congreso de Sinaloa aprobó un presupuesto de 639 millones 488 mil 83 pesos para ejercer durante 2027, recursos que serán destinados al funcionamiento del Poder Legislativo, la Auditoría Superior del Estado y el pago de jubilaciones y pensiones.

Del monto total aprobado, 412 millones 532 mil 582 pesos corresponden directamente al Congreso del Estado; 210 millones 509 mil 996 pesos serán para la Auditoría Superior del Estado, mientras que 16 millones 445 mil 505 pesos se destinarán al pago de jubilados y pensionados.

El presupuesto fue aprobado este miércoles durante una Sesión Extraordinaria del Pleno y, de acuerdo con el documento avalado, el gasto deberá ejercerse bajo criterios de austeridad, disciplina y racionalidad.

También se establece que el manejo de estos recursos estará sujeto a vigilancia de los órganos internos y de fiscalización, incluida la Auditoría Superior de la Federación.

Una vez aprobado el acuerdo, el Presidente de la Mesa Directiva, Juan Diego Aranzubia Iturrios, ordenó que se le hiciera de su conocimiento de este proceso a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, en cumplimiento de lo establecido en la Ley.