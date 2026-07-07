Congreso aprueba reforma para impedir la reelección y frenar el nepotismo en Sinaloa

El Congreso del Estado aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, para eliminar la reelección inmediata en diversos cargos de elección popular, establecer medidas contra el nepotismo y fijar un tope al presupuesto del Poder Legislativo.

Con esta reforma, quienes ocupen la Gubernatura, una Diputación local, una Presidencia municipal, una sindicatura en procuración o una regiduría ya no podrán reelegirse de manera inmediata al terminar su periodo.

Además, se busca evitar el nepotismo en el servicio público. Esto significa que familiares directos, así como esposos o parejas de funcionarios que ocupen esos cargos, no podrán postularse de forma inmediata para sucederlos.

La reforma también establece que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá ser mayor al 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de Sinaloa, con excepción de los ajustes por inflación.

Durante la discusión del dictamen, la Diputada Juana Minerva Vázquez González subió a tribuna para manifestarse a favor de la reforma.

“Combatir el nepotismo electoral es dar oportunidad a la ciudadanía, significa evitar que los cargos se repartan entre familias”, expresó.

Tras su discusión, el dictamen fue sometido a votación y aprobado con 35 votos a favor.