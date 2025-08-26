Congreso cita a Rector de la UAdeO y titular de SEPyC para reuniones de trabajo

CULIACÁN._ La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Sinaloa citó al Rector de la Universidad Autónoma de Occidente, Pedro Flores Leal, y a la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, para entablar reuniones de trabajo con ambos funcionarios educativos.

En el caso del Rector de la UAdeO, fue quien propuso al órgano legislativo este acercamiento para presentar proyectos de la institución, así como analizar los planes, programas de la universidad.

Por acuerdo de integrantes, esta reunión tendrá lugar el próximo martes 2 de septiembre, como fecha tentativa.

Mientras que la funcionaria de Gabinete estatal, fue citada por diputados para que exponga sobre las condiciones de la infraestructura educativa en este inicio de ciclo escolar, así como temas de seguridad en el ámbito educativo.

Esta última reunión se propuso como fecha tentativa el miércoles 3 de septiembre.