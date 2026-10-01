Congreso da lectura a nueva ley para proteger derechos de personas LGBT

El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura al dictamen que propone expedir una nueva Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTIQ+, de la Diversidad Sexual y de Género, con la que se busca establecer mecanismos para proteger y garantizar sus derechos.

La propuesta fue presentada por las Diputadas de Morena Juana Minerva Vázquez González, Karla Daniela Ulloa Rodríguez y Almendra Ernestina Negrete Sánchez, esta última con licencia.

Uno de los principales objetivos es coordinar a las autoridades estatales y municipales para que trabajen en la protección y respeto de los derechos de las personas LGBTTTIQ+ y de la diversidad sexual y de género.

El dictamen contempla derechos relacionados con la identidad, libertad, seguridad, acceso a la justicia, salud, educación, trabajo, participación política, igualdad y no discriminación, además de derechos sexuales y reproductivos y el acceso a una vida libre de violencia.

También plantea prohibir contratos, tratamientos, terapias, servicios o actividades que tengan como finalidad corregir la orientación sexual, identidad o expresión de género, al considerar que este tipo de prácticas atentan contra el libre desarrollo de la personalidad.

La propuesta establece además que el Gobierno del Estado incluya en el Plan Estatal de Desarrollo un Programa Estatal para el reconocimiento, protección y atención de las personas LGBTTTIQ+, de la diversidad sexual y de género, el cual sería propuesto por la Secretaría General de Gobierno.

El dictamen continuará con el proceso legislativo correspondiente para su análisis y, en su caso, discusión y votación por el Pleno del Congreso.