Congreso dará primera lectura a dictamen de Ley de Ingresos y Presupuesto 2026 y a nueva deuda por parte del Gobierno de Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa llevará a cabo este martes la primera lectura del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Pública y Administración relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026.

El proyecto presentado por el Gobierno de Sinaloa propone un paquete económico por 78 mil 344 millones de pesos, que representa un crecimiento del 11.9 por ciento en comparación con el presupuesto aprobado para 2025.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno de Sinaloa, la composición de los ingresos proyectados para 2026 se integra en un 83 por ciento por recursos federales, que suman más de 65 mil 557 millones de pesos.

Además, un 13 por ciento corresponde a ingresos propios, estimados en más de 9 mil 845 millones de pesos, mientras que el 4 por ciento restante provendría de financiamientos.

Durante la sesión ordinaria, también se dará primera lectura al dictamen de la misma comisión sobre el proyecto de decreto que propone autorizar al Gobierno del Estado a contratar de manera directa uno o varios financiamientos destinados a obra pública.

El dictamen establece los elementos técnicos y legales bajo los cuales podría llevarse a cabo dicha contratación, así como los límites previstos para su ejercicio.

La presentación de ambos dictámenes corresponde a la etapa inicial del proceso legislativo, por lo que su discusión, análisis y eventual votación serán programados en sesiones posteriores.

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026 deberán ser aprobados antes de que concluya el periodo ordinario, conforme a los plazos establecidos en la normatividad vigente, antes de que culmine el actual ejercicio fiscal.

Con las primeras lecturas, el Congreso inicia la revisión formal del paquete económico estatal, lo que permitirá avanzar hacia la elaboración del dictamen final que definirá la distribución del gasto público y las estimaciones de ingresos para el próximo año.