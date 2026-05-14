Congreso de Sinaloa abrirá mesas de diálogo sobre nueva Ley de Transparencia tras oposición de organizaciones

La próxima semana iniciarán las mesas de diálogo con organizaciones que se oponen a la aprobación de la nueva Ley de Transparencia en el Congreso del Estado, luego de que el Poder Ejecutivo presentara la iniciativa.

Así lo informó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, quien destacó que ya están programadas reuniones de trabajo con organismos como el Comité de Participación Ciudadana, Iniciativa Sinaloa y diversos activistas que han manifestado su rechazo a la propuesta.

“Solo que ha habido muchos temas, pero tenemos el compromiso de hacer mesas de trabajo con asociaciones civiles, escucharles, lo platicamos ya con la Secretaria de Transparencia. Yo creo que a partir de la próxima semana iniciamos ya con las mesas de trabajo. Queremos oírles y tratar, dentro del marco establecido en la Constitución del Estado, sí queremos escucharles” comentó.

La Legisladora explicó que la iniciativa ya recibió una primera lectura en el pleno; sin embargo, aún no ha sido sometida a una segunda lectura.

Sobre ello, comentó que en las últimas semanas se ha dado prioridad a iniciativas relacionadas con igualdad de género, por lo que antes de avanzar en el proceso legislativo se escucharán las propuestas y observaciones de las organizaciones civiles en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El rechazo de organizaciones a la nueva Ley de Transparencia

En las últimas semanas, distintos colectivos y organismos han expresado su inconformidad con la iniciativa, al considerar que, de aprobarse, no garantizaría plenamente el acceso a la información para la ciudadanía, debido a que contempla cambios relevantes respecto a la anterior Ley de Transparencia.