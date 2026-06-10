Congreso de Sinaloa adelantará sesión para ver el arranque del Mundial 2026

Con motivo del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Congreso del Estado de Sinaloa acordó adelantar el horario de su sesión ordinaria de este jueves 11 de junio para que Diputadas, Diputados Y personal puedan seguir la ceremonia inaugural y el primer partido de la Selección Mexicana.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, informó que la sesión dará inicio a las 8:00 horas, en lugar de las 11:00 horas, horario en el que habitualmente se realizan los trabajos legislativos.

Explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo entre las y los Legisladores, con el objetivo de que puedan presenciar el arranque de la justa mundialista en pantallas del recinto legislativo y apoyar a la Selección Mexicana.

Guerra Ochoa precisó que el cambio será únicamente de horario, por lo que la agenda legislativa se desarrollará con normalidad y se abordarán todos los asuntos programados para la sesión.

El Mundial de Futbol 2026 iniciará este jueves con la ceremonia inaugural programada para las 12:30 horas, seguida del encuentro entre México y Sudáfrica.