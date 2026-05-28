Congreso de Sinaloa analiza posible sesión extraordinaria para reforma que aplazaría elecciones judiciales a 2028

El Congreso del Estado de Sinaloa analiza la posibilidad de realizar una sesión extraordinaria este viernes para discutir la reforma constitucional que contempla aplazar las elecciones judiciales hasta el año 2028.

Este jueves, el Senado de la República recibió la minuta con proyecto de decreto, luego de que durante la madrugada la Cámara de Diputados aprobara el dictamen por mayoría, tanto en lo general como en lo particular.

Se prevé que este mismo día, alrededor de las 16:00 horas, el Senado ponga a discusión la propuesta de reforma.

En caso de concretarse su aprobación, diputados del Congreso de Sinaloa podrían convocar a una sesión extraordinaria para abordar el tema en el ámbito local.

Entre los principales cambios que contempla la iniciativa, se establece que la jornada electoral judicial, originalmente prevista para 2027, se realizaría el primer domingo de junio de 2028.

El argumento central es evitar la coincidencia de diversos procesos electorales federales, locales y judiciales en un mismo periodo.

La propuesta también busca realizar modificaciones que permitan simplificar el proceso de votación para la ciudadanía y mejorar el mecanismo de elección judicial, luego de las complicaciones y la confusión que, de acuerdo con diversas opiniones, se registraron durante el proceso realizado en 2025.