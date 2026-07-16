Congreso de Sinaloa aprueba aplazar hasta 2028 la elección del Poder Judicial

Durante la reciente sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el dictamen que reforma la legislación para aplazar hasta 2028 la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado.

Durante la discusión del dictamen, Diputadas y Diputados de distintas fuerzas políticas expusieron argumentos tanto a favor como en contra de la propuesta.

En contra se pronunció la Diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, quien aseguró que el proceso electoral judicial realizado en 2025 evidenció deficiencias en su implementación.

Señaló que hubo dificultades operativas, altos costos al presupuesto público, baja participación ciudadana y problemas para evaluar las candidaturas, por lo que consideró que el mecanismo de elección no ha demostrado ser eficaz.

“La complejidad fue abrumadora, en algunos estados se entregaron hasta 13 papeletas, también se cuestionó la circulación de los llamados acordeones, es decir, listas impresas digitales que sugerían porque candidato votar y esto evidencia la intervención de estructuras políticas, gubernamentales o partidistas”, señaló.

También en contra intervino el Diputado del PAN, Jorge González Flores, quien afirmó que posponer la elección representa una muestra del fracaso del modelo para designar a integrantes del Poder Judicial mediante el voto ciudadano.

Recordó que originalmente se contemplaba realizar estos comicios en 2027 y sostuvo que aplazarlos hasta 2028 refleja una falta de organización en el proceso.

“La están mandando al 2028 porque en el 2027 ustedes tienen un temor fundado que se les va a acabar el apoyo en las urnas”, expresó.

A favor del dictamen habló la Diputada de Morena, Juana Minerva Vázquez González, quien argumentó que el plazo adicional permitirá corregir las áreas de oportunidad detectadas durante la elección de 2025 y perfeccionar el mecanismo para garantizar un proceso más sólido.

Asimismo, destacó que la ciudadanía debe mantener el derecho de elegir a quienes integran el Poder Judicial.

“Es por eso que la vamos a mejorar porque siempre hemos estado casa por casa, visitando a la gente y escuchando lo que nos dicen y obviamente eso nos permite cada día mejorar”, destacó.

Tras concluir el debate, el dictamen fue aprobado por mayoría con 30 votos a favor y 6 en contra, por lo que la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial quedó oficialmente aplazada hasta el año 2028.