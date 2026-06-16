Congreso de Sinaloa aprueba crédito de hasta 15 millones de pesos para el Ayuntamiento de Elota

Con 28 votos a favor y 9 en contra, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda Pública y Administración para autorizar al Ayuntamiento de Elota la contratación de uno o varios financiamientos por hasta 15 millones de pesos.

De acuerdo con la lectura del dictamen, los recursos serán destinados a diversas obras de infraestructura y acciones de mejoramiento para el Municipio, entre ellas la adquisición de maquinaria para obras públicas y la compra de nuevos camiones recolectores de basura.

La solicitud fue presentada por el Presidente Municipal de Elota, Richard Millán, quien planteó la necesidad de contar con este financiamiento para fortalecer los servicios y atender diversas necesidades del municipio.

Durante la discusión del dictamen, la Diputada Juana Minerva Vázquez González manifestó su voto en contra.

Aclaró que no se opone a que se realicen obras y mejoras para beneficio de la población, pero cuestionó la capacidad financiera del Ayuntamiento para hacer frente al pago de dicha deuda.

“Respaldar a un municipio no significa autorizar sin cuestionamientos una deuda que comprometería los recursos de los próximos 10 años. Mi convicción es clara: el dinero del pueblo no debe comprometerse con ligereza; se administra con honestidad, austeridad, transparencia y responsabilidad”, expresó.

Asimismo, señaló que la contratación del crédito podría generar una carga financiera para el Municipio en el futuro y advirtió que aún no existe certeza total sobre el destino específico de los 15 millones de pesos, pues consideró que la justificación de algunos proyectos aún no ha sido presentada de manera suficiente.

El Diputado Ambrocio Chávez se pronunció a favor del dictamen, al considerar que el financiamiento permitirá realizar inversiones que beneficiarán directamente a la ciudadanía.

Sostuvo que existe un análisis previo sobre la capacidad de pago del Ayuntamiento y afirmó que los municipios cuentan con condiciones para cumplir con sus obligaciones financieras.

“Se desprende que el municipio de Elota se ubica en un nivel sostenible; por lo tanto, el indicador es verde, es decir, tiene la capacidad financiera para solicitarlo. No solamente Elota, diría que todos los municipios de Sinaloa tienen capacidad para hacerlo”, enfatizó.

Al concluir la votación, el dictamen fue aprobado por mayoría.

Algunos Diputados del grupo parlamentario de Morena votaron en contra, al considerar que la contratación del crédito podría afectar las finanzas municipales en los próximos años.