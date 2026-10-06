Congreso de Sinaloa aprueba Ley para proteger derechos de la comunidad LGBT

Diputadas y Diputados del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron por mayoría la Ley para el Reconocimiento, Protección y Atención de las Personas LGBTTTIQ+, de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Sinaloa.

El dictamen recibió 31 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, con lo que la nueva legislación establece mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y municipales, así como bases de actuación para los Poderes Legislativo y Judicial y organismos autónomos.

La ley busca promover, proteger y garantizar de el ejercicio de los derechos humanos y libertades de las personas LGBTTTIQ+, de la diversidad sexual y de género.

La iniciativa fue presentada por las Diputadas Juana Minerva Vázquez González, Karla Daniela Ulloa Rodríguez y Almendra Ernestina Negrete Sánchez, esta última con licencia, todas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Durante la discusión del dictamen, la Diputada del PAN, Roxana Rubio Valdez, se pronunció en contra.

Aclaró que su partido no está en desacuerdo con garantizar condiciones para la comunidad LGBT, pero consideró que existen otras áreas que también requieren atención y presupuesto.

“Porque en Sinaloa tenemos problemas que afectan a todos y que también necesitan presupuesto, por ejemplo la seguridad, el campo, la educación y la salud, y mientras esas prioridades siguen esperando, pues en este Congreso hay iniciativas también muy importantes, por ejemplo a favor de las niñas, de la educación y de la seguridad, pero esas, como no son del grupo mayoritario, las tienen en la congeladora”, expresó.

La Diputada de Morena, Karina Isabel Franco Meza, señaló que la aprobación representa un avance en materia de justicia para este sector y que permitirá generar mejores condiciones de vida para la comunidad.

“Porque cuando una persona vive con libertad y seguridad avanza toda la sociedad. Hoy Sinaloa le dice a la comunidad LGBT que nuestras vidas importan”, expresó.

Durante la sesión, la Diputada del PRI, Irma Moreno Ovalles, propuso modificar el artículo 14 del dictamen, relacionado con los derechos de la comunidad en los procesos electorales.

La Legisladora señaló que estaba de acuerdo con mejorar este apartado, pero consideró que ya existen lineamientos establecidos en la Constitución Política.

La propuesta fue sometida a votación y no fue aprobada, por lo que el dictamen se aprobó en su totalidad en los términos planteados inicialmente.