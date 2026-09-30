Congreso de Sinaloa aprueba minuta sobre nacionalidad única para Presidencia y Gubernaturas

El Congreso de Sinaloa aprobó una minuta enviada por el Senado que establece el requisito de nacionalidad única para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, las Gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La reforma plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que quienes aspiren a estos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato, conforme a lo que establezca la legislación.

La minuta también contempla que, una vez en el cargo, la persona no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, ni utilizar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana, incluido el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro país.

Para las gubernaturas, además de la nacionalidad única, se mantienen requisitos relacionados con el origen o residencia efectiva en la entidad, así como la edad mínima establecida.

Durante la discusión, la Diputada Rita Fierro Reyes señaló que Morena votaría a favor de la minuta, al considerar que se trata de cargos que implican una alta responsabilidad.

“La soberanía nacional no se entregan ni se comparte, quien aspire a gobernar debe tener su corazón, su investidura en sus deberes jurídicos entregados en su totalidad”, expresó.

La Diputada del PRI, Irma Moreno Ovalles Medina, sostuvo que tener una sola nacionalidad no garantiza por sí mismo la protección del país ni determina el trabajo que puedan realizar quienes ocupen estos cargos, por lo que adelantó que su bancada votaría en contra.

“Si de verdad queremos hablar de lealtad hablemos de lo que se puede exigir a cualquiera que gobierne, cumplir con la Constitución, respetar las instituciones, gobernar sin poner al poder al servicio de intereses personales”.

Tras la aprobación, el Diputado Juan Diego Aranzubia Iturrios informó que se emitirá el acuerdo correspondiente y será enviado al Senado de la República.

Las nuevas disposiciones, de aprobarse el proceso constitucional correspondiente, serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028.