Congreso de Sinaloa aprueba periodo vacacional para personal administrativo

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad el periodo vacacional para el personal administrativo y de apoyo parlamentario. El acuerdo fue avalado con el voto de los 34 diputados presentes durante la sesión ordinaria de este jueves.

De acuerdo con lo aprobado, las y los trabajadores de base, de confianza y por honorarios disfrutarán de su periodo vacacional del 3 al 14 de agosto de 2026.

Además, se autorizó que el lunes 17 de agosto sea considerado día de descanso con motivo del Día del Servidor Público, por lo que el último día de labores será el viernes 31 de julio, y las actividades en el Poder Legislativo se reanudarán el martes 18 de agosto.

En consecuencia, del 3 al 17 de agosto serán considerados días inhábiles para efectos legales y administrativos.

El acuerdo también prevé que el personal que deba permanecer laborando durante ese periodo por necesidades del servicio podrá reprogramar sus vacaciones en fechas posteriores.