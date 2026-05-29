$!Congreso de Sinaloa aprueba reforma para aplazar elección judicial hasta 2028

En sesión extraordinaria, el Congreso de Sinaloa aprobó este viernes la minuta con proyecto de decreto enviada por el Senado de la República, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para aplazar la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el objetivo de la reforma es otorgar más tiempo para perfeccionar el marco normativo y permitir una mayor participación ciudadana en el proceso de elección judicial. La iniciativa generó posturas divididas entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local.

El Diputado del PAN, Jorge Antonio González Flores, manifestó su rechazo a la reforma y aseguró que representa un retroceso para el País. “Morena celebra, pero México pierde de una forma nunca antes vista. Pienso que la etapa que estamos atravesando ahorita en México es una de las peores de todas”, expresó durante su intervención. La Diputada del PRI, Irma Moreno Ovalles, cuestionó la forma en que la reforma fue aprobada en el Senado, al señalar que la discusión ocurrió durante la madrugada.