Congreso de Sinaloa aprueba reforma para prevenir embarazo en adolescentes en Sinaloa

El Congreso de Sinaloa aprobó una reforma a la Ley de Salud del Estado para fomentar acciones enfocadas a la prevención del embarazo en adolescentes.

El dictamen aprobado modificó los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Salud del Estado, y agregó el capítulo IV Bis denominado “De la Prevención del Embarazo en Adolescentes”.

Dentro de los cambios, la reforma establece como obligación del Estado la difusión de campañas de concientización, capacitación de personal y atención especializada en materia de prevención de embarazo en adolescencias.

Asimismo, indica que las y los adolescentes de la entidad deberán acceder de forma gratuita, informada, confidencial y oportuna a métodos anticonceptivos en centro de salud públicos y privados, así como orientación sobre su uso e implicaciones.

Por otro lado, el dictamen contempla la creación de una Red de Apoyo coordinada por la Secretaría de Salud, que incluirá dependencias federales, estatales y municipales, así como instituciones públicas, privadas, académicas, empresariales y organizaciones de la sociedad civil para proteger y prevenir el embarazo en adolescentes.

”Como Congreso no podemos seguir siendo omisos, porque aquí debemos de ratificar: con las niñas no. Salvar, no solamente su salud, fortalecer su felicidad, fortalecer su seguridad debe ser un compromiso, y es un compromiso”.

”Estamos cumpliendo en una política pública que voltea a ver esos hogares que lamentablemente, aún cuando celebremos vida, aún cuando nos alegre el nacimiento de cualquier bebé, evitemos que las niñas de 13, 14 años estén frustrando no solamente su futuro, sino su presente, porque biológicamente no tienen la madurez para enfrentar una responsabilidad como es la maternidad”, expresó la Diputada María Teresa Guerra Ochoa.