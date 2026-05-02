Congreso de Sinaloa aprueba separación temporal de Rubén Rocha Moya del cargo

El Congreso del Estado de Sinaloa realiza este sábado una sesión extraordinaria en la que se aprobó, por unanimidad, la solicitud de licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya para separarse de su cargo por un periodo mayor a 30 días.

Durante la sesión, las y los diputados dieron lectura a la solicitud enviada por el mandatario estatal, la cual fue respaldada por unanimidad del pleno sin votos en contra. Con esta decisión, Rocha Moya se apartará temporalmente de sus funciones mientras se llevan a cabo investigaciones en su contra por autoridades de Estados Unidos.

Las indagatorias señalan presuntos vínculos del gobernador con el narcotráfico, acusaciones que han generado atención tanto a nivel nacional como internacional.

Cabe recordar que, el viernes 1 de mayo, Rocha Moya informó a la ciudadanía sinaloense mediante un comunicado oficial su decisión de solicitar licencia al cargo, con el objetivo de atender las investigaciones correspondientes.