Congreso de Sinaloa busca endurecer penas contra pornografía infantil

CULIACÁN._ El Congreso del Estado de Sinaloa dio primera lectura a una iniciativa de reforma para incrementar las penas contra la posesión, generación y comercialización de contenidos gráficos que impliquen abuso sexual contra menores.

En sesión ordinaria este martes, se dio trámite a la propuesta del grupo parlamentario de Morena, que busca reformar los párrafos segundo, tercero y cuarto, y agregar un tercer párrafo al artículo 274 Bis del Código Penal del Estado.

Entre las sanciones planteadas van de seis a 12 años de prisión y de 700 a mil días de multa a quien procure, facilite, obligue o induzca a menores de edad a actos de exhibicionismo corporal para grabarlos o fotografiarlos.

Por otro lado, las penas serán de ocho a 14 años de cárcel y de 500 a mil días de multa a quien grabe o imprima actos de exhibicionismo de menores de edad, así como por elaborar, reproducir, exponer, vender o distribuir el material mencionado.

Otro de los puntos contemplados en la iniciativa es castigar con uno o hasta tres años de prisión y de mil a mil 500 días de multa por la posesión del material explícito. En el caso del almacenamiento de estos contenidos, los castigos serían de cinco a 15 años de prisión, y de mil a 20 mil días de multa.

La propuesta de la iniciativa también incluye que si el delito es cometido por el padre, la madre o el tutor de la víctima, las penas se aumentarán hasta en una mitad.