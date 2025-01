Congreso de Sinaloa busca prohibir y sancionar venta de armas de juguete

El Congreso de Sinaloa aprobó un dictamen para reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado y prohibir la venta y exhibición de armas de juguete.

La Comisión de Seguridad Pública del Legislativo formuló el proyecto de decreto para modificar la Ley, con lo cual se dan atribuciones a los ayuntamientos para que tomen acciones en contra de la venta de estos objetos.

El Pleno de la 65 Legislatura dio la primera lectura a este dictamen, por lo que el siguiente paso para establecer legalmente esta reforma es la segunda lectura, discusión y votación del proyecto.

Los cambios sugieren agregar una fracción séptima al artículo 13 de dicha Ley, y en ese punto se especifica la prohibición de juguetes que asemejen en cuanto a tamaño, forma, colores y texturas a las armas de fuego reales.

De aprobarse por el Pleno y publicarse en el Periódico Oficial del Estado, los gobiernos municipales tendrán 60 días para modificar sus reglamentos en el mismo sentido que la Ley.

Sin embargo, en el proyecto de decreto no se fijan sanciones, lo cual defendió la presidenta de la Comisión de Seguridad, la Diputada Arely Berenice Ruiz López.

“No, ahorita nada más viene que le des la atribución al municipio para que lo regule, nada más, y cada quien podrá poner sus sanciones en cada municipio”.

“Queda abierto para cada municipio, lo que se busca es que se retome en todo el estado y ya sea algo en todo Sinaloa”, comentó.

La legisladora apuntó que esta propuesta de reforma es una manera de colaborar en la erradicación de una cultura de violencia en el estado.

Señaló que es una forma de concientizar respecto a las afectaciones que tienen estos objetos en el desarrollo de las infancias de Sinaloa.

“Yo creo que sí viene a abonar. También vamos a presentar la iniciativa para que se agregue a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, para que haya una observancia más general en todo el estado de este tema”.

“Lo que se busca es que se concientice a los comerciantes, pues de que si la tienen que no la exhiban, que sea decisión del padre de familia el que haga la compra o no, pero que no esté ahí exhibida y que no sea una tentación o que los niños lo normalicen el tener en sus manos ese tipo de objetos”, manifestó.

“Pueden jugar con pelotas, carros, monos, otras cosas, leer un libro”, dijo.