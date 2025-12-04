$!Congreso de Sinaloa condena irrupción de jubilados de la UAS y reitera disposición al diálogo

CULIACÁN._ El Congreso del Estado fijó postura luego de la irrupción de un grupo de manifestantes afiliados a la Asociación de Jubilados y al Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes ingresaron por la fuerza al Salón de Sesiones del recinto legislativo, provocando daños materiales y obligando a interrumpir los trabajos parlamentarios. De acuerdo con la Junta de Coordinación Política, los manifestantes arribaron al edificio con la exigencia de dialogar con diputadas y diputados, situación que, de acuerdo a la versión del Congreso, fue atendida desde su llegada por personal institucional. De acuerdo al Congreso, se instruyó la instalación de una mesa de diálogo encabezada por la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, además de los legisladores Juan Carlos Villa Romero y Bernardino Antelo Esper, todos integrantes de la Jucopo, con el fin de sostener un encuentro formal.

El Congreso afirmó que se puso a disposición el Salón Constituyentes de 1917 para llevar a cabo la mesa, argumentando que dicho espacio ofrecía mejores condiciones principalmente por tratarse de un contingente conformado en gran parte por personas adultas mayores. Sin embargo, detallaron que el ofrecimiento fue rechazado y el grupo optó por ingresar directamente al pleno legislativo derribando accesos y tomando la Tribuna. Ante estos hechos, la sesión programada tuvo que ser suspendida.