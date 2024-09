Las oposiciones llegaron por parte del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, que se manifestaron en contra de esta reforma.

“Sinaloa vive en carne propia lo que no debe estar sucediendo. Aquí nosotros como Legislatura empezamos con la escuela del policía, del buen policía, hicieron en la administración anterior, el Gobernador Rubén Rocha Moya le dio mucho eco a todo esto, y necesitamos crear policías civiles bien pagados, bien capacitados, con investigación, prestaciones dignas. Como comenzó esta Legislatura, aprobamos la Universidad del Policía, esta reforma representa contrasentido al sentido de esta Legislatura”, manifestó la Diputada Giovanna Morachis Paperini, del PAN.

“No le puedes entregar el poder absoluto a las fuerzas armadas de un País, no están preparados, no están educados, la separación que hacen al unificar, a la militarización, es dejar sin pies a las policías de los estados, a las secretarías de seguridad de los estados, a los municipios, como lo han hecho al día de hoy, donde no hay recursos, donde se desaparecieron los fideicomisos, que era precisamente para ayudarles y beneficiarles en el andar día a día de manera preventiva”, expuso Luis Javier de la Rocha Zazueta, Diputado del PRI.

De parte de Morena, María Victoria Sánchez Peña defendió que esta reforma permitirá tener en México un cuerpo policial que atienda de forma oportuna la seguridad pública. En ese sentido, destacó a la Guardia Nacional sobre la extinta Policía Federal.

“Contamos con una Guardia Nacional que ha logrado en apenas cinco años formar y disciplinar a 130 mil efectivos, de los cuales ahora sí, en su gran mayoría, es decir el 90 por ciento, se encuentran en labores operativas de campo”, señaló Sánchez Peña.